В Красноярске в этом году высадят более 1,3 млн цветов

Красноярске начали оформлять городские клумбы. В этом году запланировано высадить более 1 300 000 штук цветочной рассады.

Каждый год озеленители разрабатывают новый дизайн клумб, из цветов получаются замысловатые рисунки, которые редко повторяются. Летние виды цветов будут украшать клумбы до конца июля, а в августе на них расцветут уже те, что остаются цветущими до самой глубокой осени и первых заморозков. Всего на клумбах Красноярска будет высажено более 50 видов цветочных растений.

Приступили специалисты и к оформлению фигур вертикального озеленения. Сегодня их в краевом центре 65. Для их украшения озеленители вырастили около 500 тысяч штук декоративных почвопокровных растений. Если позволит погода, то на следующей недели из теплиц в город перевезут пальмы и туи. В этом году зеленые уголки города украсит, как всегда, 151 пальма и 56 туй.

Озеленители призывают горожан бережно относиться к городской красоте — не вытаптывать газоны, следить за сохранностью клумб, беречь цветы, не выкапывать рассаду.