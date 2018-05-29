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В Красноярске в этом году высадят более 1,3 млн цветов
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В Красноярске в этом году высадят более 1,3 млн цветов 

АиФ Красноярск 28 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске начали оформлять городские клумбы. В этом году запланировано высадить более 1 300 000 штук цветочной рассады.
Каждый год озеленители разрабатывают новый дизайн клумб, из цветов получаются замысловатые рисунки, которые редко повторяются. Летние виды цветов будут украшать клумбы до конца июля, а в августе на них расцветут уже те, что остаются цветущими до самой глубокой осени и первых заморозков. Всего на клумбах Красноярска будет высажено более 50 видов цветочных растений.
Приступили специалисты и к оформлению фигур вертикального озеленения. Сегодня их в краевом центре 65. Для их украшения озеленители вырастили около 500 тысяч штук декоративных почвопокровных растений. Если позволит погода, то на следующей недели из теплиц в город перевезут пальмы и туи. В этом году зеленые уголки города украсит, как всегда, 151 пальма и 56 туй.
Озеленители призывают горожан бережно относиться к городской красоте — не вытаптывать газоны, следить за сохранностью клумб, беречь цветы, не выкапывать рассаду.
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