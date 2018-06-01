В Якутии наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В Международный день защиты детей во время праздничного концерта на пл. Ленина состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа». В этом году он посвящен 300-летию российской полиции , и его основной целью является формирование позитивного общественного мнения о деятельности стражей порядка

Напомним, что на конкурс поступило около сорока творческих работ от ребят с разных уголков нашей республики. Выбрать лучшие работы из такого многообразия оказалось нелегко, потому что юные мастера постарались на славу. Жюри сделало свой выбор, и дипломы с подарками за первое и второе места отправились в Вилюйский и Алданский районы. Безоговорочно лучшей поделкой была признана работа «Полковник в отставке» ученицы 3 «в» класса Вилюйской средней общеобразовательной школы №2 им. Г. С. Донского Быйылааны Поповой, которая изготовила куклу, изображающую пожилого седого мужчину в форме. Её поделка отправлена в Москву для участия в выставке, посвященной 5-летию конкурса «Полицейский Дядя Степа». Дипломом второй степени награждена ученица МБОУ «Гимназия г. Алдан» Ира Карпова, которая представила на конкурс поделку из глины под названием «Памятник ветеранам милиции». В День защиты детей сотрудники полиции в территориальных отделах МВД в Вилюйском и Алданском районах торжественно вручили дипломы и подарки юным творцам. Девочки поблагодарили полицейских за устроенный праздник и пообещали, что в следующем году тоже примут участие в конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа».

А занявшую третье место третьеклассницу Айаану Эверстову, которая изготовила замечательную куклу «Сотрудник ГИБДД», поздравила представитель Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия) Мария Петрова . Она пожелала ребятам не терять вдохновения для покорения новых творческих высот. Все лауреаты и участники конкурса получили сертификаты и памятные подарки.

Отметим, что по условиям конкурса работы победительниц были направлены в МВД России для участие в финальном всероссийском этапе конкурса. Пожелаем удачи юным талантам!