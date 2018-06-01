В Якутии наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» 

В Международный день защиты детей во время праздничного концерта на пл. Ленина состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа». В этом году он посвящен 300-летию российской полиции, и его основной целью является формирование позитивного общественного мнения о деятельности стражей порядка
Напомним, что на конкурс поступило около сорока творческих работ от ребят с разных уголков нашей республики. Выбрать лучшие работы из такого многообразия оказалось нелегко, потому что юные мастера постарались на славу. Жюри сделало свой выбор, и дипломы с подарками за первое и второе места отправились в Вилюйский и Алданский районы. Безоговорочно лучшей поделкой была признана работа «Полковник в отставке» ученицы 3 «в» класса Вилюйской средней общеобразовательной школы №2 им. Г. С. Донского Быйылааны Поповой, которая изготовила куклу, изображающую пожилого седого мужчину в форме. Её поделка отправлена в Москву для участия в выставке, посвященной 5-летию конкурса «Полицейский Дядя Степа». Дипломом второй степени награждена ученица МБОУ «Гимназия г. Алдан» Ира Карпова, которая представила на конкурс поделку из глины под названием «Памятник ветеранам милиции». В День защиты детей сотрудники полиции в территориальных отделах МВД в Вилюйском и Алданском районах торжественно вручили дипломы и подарки юным творцам. Девочки поблагодарили полицейских за устроенный праздник и пообещали, что в следующем году тоже примут участие в конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа».
А занявшую третье место третьеклассницу Айаану Эверстову, которая изготовила замечательную куклу «Сотрудник ГИБДД», поздравила представитель Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия) Мария Петрова. Она пожелала ребятам не терять вдохновения для покорения новых творческих высот. Все лауреаты и участники конкурса получили сертификаты и памятные подарки.
Отметим, что по условиям конкурса работы победительниц были направлены в МВД России для участие в финальном всероссийском этапе конкурса. Пожелаем удачи юным талантам!