В Смоленске наградили участников Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Региональный этап творческого состязания проводился в Смоленской области в конце апреля — начале мая текущего года. В нем приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел, воспитанники подшефных учреждений в возрасте от 6 до 14 лет.

На суд жюри поступило 15 детских работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Здесь были вязаные игрушки и сшитые из ткани, пластилиновые композиции и бумажные аппликации. Каждая поделка была по-своему интересна, поэтому перед жюри стояла непростая задача — выбрать три работы для участия в федеральном этапе конкурса.

Выбор жюри, которое состояло из сотрудников УМВД и членов Общественного совета при УМВД, остановился на работах 12-летней Валерии Алексеенковой, 9-летней Дарьи Юровой и 14-летней Софьи Садовниковой. Они представят Смоленскую область на заключительном этапе конкурса.