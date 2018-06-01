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В Смоленске наградили участников Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»
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В Смоленске наградили участников Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 33 минуты назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сегодня, в Международный день защиты детей, начальник Управления МВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Василий Салютин и заместитель председателя Общественного совета при УМВД Владимир Коренев вручили благодарственные письма и подарки победителям и участникам регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», пожелали им дальнейших творческих успехов и вдохновения.
Региональный этап творческого состязания проводился в Смоленской области в конце апреля — начале мая текущего года. В нем приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел, воспитанники подшефных учреждений в возрасте от 6 до 14 лет.
На суд жюри поступило 15 детских работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Здесь были вязаные игрушки и сшитые из ткани, пластилиновые композиции и бумажные аппликации. Каждая поделка была по-своему интересна, поэтому перед жюри стояла непростая задача — выбрать три работы для участия в федеральном этапе конкурса.
Выбор жюри, которое состояло из сотрудников УМВД и членов Общественного совета при УМВД, остановился на работах 12-летней Валерии Алексеенковой, 9-летней Дарьи Юровой и 14-летней Софьи Садовниковой. Они представят Смоленскую область на заключительном этапе конкурса.
В настоящее время полицейский с собакой, сшитый Валерией Алексеенковой, является экспонатом выставки, которая открылась в Москве в честь 5-летней годовщины конкурса «Полицейский Дядя Степа».
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