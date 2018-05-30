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В Севастополе наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа»
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"Убитый" Бабченко появился на публике
"Убитый" Бабченко появился на публике

В Севастополе наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В конкурсе, посвященном 300-летию Российской полиции, принимали участие дети от 6 до 14 лет.
Ребята изготовили различные поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка от времен Российской Империи и до наших дней, используя разные техники рукоделия.
По итогам конкурса жюри выбрало трех финалистов: первое место заняла 11-летняя Екатерина Бабкина, второе место занял 7-летний Михаил Кудрин, третье место присвоили подшефным сотрудников полиции — коллективу ребят из «Социального приюта для детей».
Начальник УМВД России по г. Севастополю генерал-майор полиции Василий Павлов и председатель Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю Сергей Макаров на торжественной церемонии награждения вручили победителям грамоты и подарки.
Они поздравили ребят с участием в конкурсе, пожелали им дальнейших творческих успехов и веселых летних каникул.
В завершение торжества сотрудники полиции пригласили юных дарований к «сладкому» столу, чтобы отпраздновать победу.
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