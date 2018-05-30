В Севастополе наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа»

В конкурсе, посвященном 300-летию Российской полиции , принимали участие дети от 6 до 14 лет.

Ребята изготовили различные поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка от времен Российской Империи и до наших дней, используя разные техники рукоделия.

По итогам конкурса жюри выбрало трех финалистов: первое место заняла 11-летняя Екатерина Бабкина, второе место занял 7-летний Михаил Кудрин, третье место присвоили подшефным сотрудников полиции — коллективу ребят из «Социального приюта для детей».

Они поздравили ребят с участием в конкурсе, пожелали им дальнейших творческих успехов и веселых летних каникул.

В завершение торжества сотрудники полиции пригласили юных дарований к «сладкому» столу, чтобы отпраздновать победу.