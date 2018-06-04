В Мурманской области наградили победителей и участников регионального этапа детского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В День защиты детей в областном управлении МВД России состоялось награждение участников конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

Врио заместителя начальника УМВД России по Мурманской области Эльвира Шульгина, открывая мероприятие, поблагодарила детей, которые приняли участие в конкурсе, отметив, что в этом году юбилейный — пятый по счету — конкурс приурочен к 300-летию российской полиции.

Председатель Общественного совета при областном управлении МВД России Алексей Кузьмин сказал, что членам совета, под эгидой которого в Заполярье проводился конкурс, было очень сложно выбрать победителей: «Каждый год Общественный совет сталкивается с одной и той же проблемой — невозможно выбрать лучшую работу, потому что каждый рисунок и каждая поделка, представленные ребятами в совет для участия в творческом конкурсе, достойны стать победителями». Три работы, выбранные членами совета, направлены для участия во всероссийском этапе конкурса. Это слепленный из пластилина «Дядя Степа и малыш» 8-летнего Даниила Сушко из Мурманска , сделанный из стеклянной бутылки «Дядя Степа» 11-летней Екатерины Урбанской из Полярного и выполненный из глины для лепки и гипса «Дядя Степа» Данилы Кабанкова из Полярного.

После теплых слов поздравлений представители областного УМВД и совета наградили ребят, которые смогли приехать в Мурманск. Всего в Общественный совет при УМВД России по Мурманской области поступило 30 детских работ от авторов в возрасте от 5 до 14 лет со всего региона. На награждение прибыли восемь ребят, остальным участникам конкурса дипломы, благодарственные письма и подарки переданы через районные отделы полиции. Творческие работы юных северян остались в УМВД для участия в выставке.

Стоит отметить, что три работы предыдущих победителей регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа» в 2016 и 2017 годах участвуют во всероссийской выставке, организованной МВД России в преддверии празднования 300-летия российской полиции. Заполярье представляют работа Киры Воробьевой «Околоточный», Кости Матвеева «Учимся у Дяди Степы» и «Аниськин», выполненный ребятами из Мурманского центра помощи детям «Журавушка».