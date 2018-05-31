В Красноярском крае наградили победителей регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» 

В преддверии Дня защиты детей сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю и члены Общественного совета наградили победителей конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции.
На торжественной церемонии вместе с родителями или педагогами присутствовали 9 ребят в возрасте от 6 до 14 лет из различных районов края. Детей поблагодарили за активное участие и оригинальный подход, с которым они подошли к изготовлению кукол. Каждый ребенок получил благодарственное письмо и ценный подарок на память.
Кроме того, дипломом гран-при была отмечена поделка 11-летней Елизаветы Труфановой из Богучанского района, чья кукла-полицейский была выбрана для участия в выставке, посвященной 5-летию конкурса «Полицейский Дядя Степа».