В Астрахани наградили победителей творческого конкурса «Полицейский дядя Степа»

Руководство УМВД России по Астраханской области совместно с членами Общественного совета в торжественной обстановке наградили победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа». Им вручили ценные подарки, дипломы и благодарственные письма.

Всего на суд жюри было прислано 35 работ, изготовленных из различных материалов: пластилина, картона, текстиля, гипса, теста, дерева и цветной бумаги. Стоит подчеркнуть, что участие в конкурсе приняли ребята из образовательных учреждений, реабилитационных центров для несовершеннолетних, специального училища закрытого типа, муниципальных центров детского творчества, социальных приютов и школ-интернатов.

Юные астраханцы проявили незаурядные творческие способности и креативный подход при исполнении тематических поделок, посвященных деятельности правоохранительных органов. Среди победителей работы 14-летней Дарьи Горюновой, 13-летнего Мухамади Айбулатова и юной астраханки 6-летней Ясмины Пововой. Приз зрительских симпатий завоевала кукла Дяди Степы в авторском исполнении школьниц 9-летнего возраста, представляющих Ахтубинский район. Данная поделка была отмечена членами жюри в номинации «За оригинальность исполнения и творческий подход».

Муфтий Астраханской области Рауф Хазрат поблагодарил всех за участие в конкурсе, приуроченному к 300-летнему юбилею российской полиции, подчеркнул значимость исторического, патриотического и творческого воспитания подрастающего поколения.

Член Общественного совета при региональном Управлении МВД Валентина Чернякова поздравила ребят с праздником, пожелав им дальнейших успехов и пригласила всех на концерт в филармонию, посвящённый Дню защиты детей.