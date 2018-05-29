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Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
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Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня

Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным СМИ, авиация Израиля нанесла удары по семи целям, расположенным на территории сектора Газа.
Израильская авиация нанесла удары по центральной части сектора Газа. Об этом сообщает газета Hаaretz. По данным местного издания, израильские ВВС произвели 35 авиаударов по семи целям, расположенным на территории сектора Газа. Авиация атаковала штабы, склады оружия, военно-морские цели, а также тоннель, который вел в Израиль транзитом через территорию Египта.
Это уже десятый подземный ход, уничтоженный за последние месяцы. В Армии обороны Израиля заявили, что удары нанесены в ответ на массированные обстрелы со стороны сектора Газа.
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