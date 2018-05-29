Контр-адмирал призвал не сравнивать подлодки России и США 

Герой РФ в эфире НСН рассказал, что победу одерживает не оружие, а мастерства экипажа.
Американские эксперты издания The National Interest сравнилироссийскую подводную лодку К-560 «Северодвинск» и американскую «Вирджиния Блок III». В сценарии прямого столкновения победу отдали субмарине ВМС США за счет более совершенной системы гидролокации.
Однако эффективность оружия не всегда гарантирует победу, пока есть человеческий фактор. Об этом в эфире НСН рассказал бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров (слушайте аудио).
«Я не буду пытаться выполнять экспертные оценки коэффициентов эффективности боевого применения, потому что это многофакторная вещь, и не дело вот так вот экспертам на обывательском уровне производить такие оценки. Я знаю только одно: не оружие определяет победу, а человек, который умеет управлять этим оружием. Поэтому глубоко убежден, как подводник с большим стажем, что мастерство помогает побеждать в любом бою. Время всегда показывает умение людей управлять этим оружием. Если даже самое совершенное оружие оказывается в руках обезьяны, то это граната», — сказал Хмыров.
Ранее эксперты The National Interest рассказали об опасности бистатической радиолокационной системы «Струна-1» для истребителей-невидимок, оснащенных технологией «стелс», в том числе самолетов пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США.