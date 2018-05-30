Ещё
В NASA показали, что остается от камеры после запуска ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В NASA показали, что остается от камеры после запуска ракеты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Фотография была сделана случайно во время запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Фотограф Билл Инголлс, сотрудничающий с NASA уже на протяжении 30 лет, опубликовал снимки, показывающий, что происходит с видеокамерой, снимающей запуск ракеты непосредственно со стартовой площадки.
Фотография была сделана случайно во время запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
«У меня было шесть удаленных камер, две вне периметра безопасности стартовой площадки и четыре внутри него», — рассказал фотожурналист.
«Пламя и достигло одной из камер за пределами периметра», — с сожалением добавил он.
При этом камеры, которые во время старта Falcon 9 стояли на периметре ближе к месту пуска, чем сгоревшая, уцелели.
ТК «Звезда»: последние новости
Корабли Каспийской флотилии совместно с авиацией ЮВО проведут учение по защите экономических интересов России Ущерб от действий вандала в Третьяковской галерее оценили в полмиллиона рублей Расчеты ЗРС С-300 под прикрытием ЗРПК «Панцирь» отразили авианалет условного противника в Хабаровском крае
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан помощник Лукашенко115
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»72
Дикие доходы Михалкова поразили народ498
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»327
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями75
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
01:59
Задержан помощник Лукашенко
СНГ В мире
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:52
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»
Украина В мире
01:38
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение