В NASA показали, что остается от камеры после запуска ракеты

Фотография была сделана случайно во время запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX

Фотограф Билл Инголлс, сотрудничающий с NASA уже на протяжении 30 лет, опубликовал снимки, показывающий, что происходит с видеокамерой, снимающей запуск ракеты непосредственно со стартовой площадки.

Фотография была сделана случайно во время запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

«У меня было шесть удаленных камер, две вне периметра безопасности стартовой площадки и четыре внутри него», — рассказал фотожурналист.

«Пламя и достигло одной из камер за пределами периметра», — с сожалением добавил он.

При этом камеры, которые во время старта Falcon 9 стояли на периметре ближе к месту пуска, чем сгоревшая, уцелели.