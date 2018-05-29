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Израильские военные засекли новые пуски ракет из сектора Газа
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Израильские военные засекли новые пуски ракет из сектора Газа
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ЗАСЕКЛИ НОВЫЕ ПУСКИ РАКЕТ ИЗ СЕКТОРА ГАЗА, ЧАСТЬ ПЕРЕХВАТИЛИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ ПРО — АРМИЯ
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