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Израильские военные засекли новые пуски ракет из сектора Газа
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Израильские военные засекли новые пуски ракет из сектора Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ЗАСЕКЛИ НОВЫЕ ПУСКИ РАКЕТ ИЗ СЕКТОРА ГАЗА, ЧАСТЬ ПЕРЕХВАТИЛИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ ПРО — АРМИЯ
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