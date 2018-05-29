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Израильские военные засекли 25 ракетных пусков из сектора Газа
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Израильские военные засекли 25 ракетных пусков из сектора Газа
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
. ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ЗАСЕКЛИ 25 РАКЕТНЫХ ПУСКОВ ИЗ СЕКТОРА ГАЗА, БОЛЬШИНСТВО ПЕРЕХВАЧЕНЫ СИСТЕМАМИ ПРО — ЗАЯВЛЕНИЕ АРМИИ
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