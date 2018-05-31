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В США пригрозили России атомной подводной лодкой
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В США пригрозили России атомной подводной лодкой 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американское издание The National Interest «предупредило» Россию, Китай и Северную Корею о планах ВМС США по строительству новых подводных лодок, сообщает Североамериканское бюро НСН.
В бюджете на 2019 год предлагается увеличить финансирование строительства подводных лодок типа «Колумбия» на 2 триллиона долларов. Эксперты издания отмечают, что это может быть знаком ускорения военно-морскими силами США процесса создания своей первой стратегической атомной субмарины, начало строительства которой предполагалось на 2021 год.
По данным издания, ВМС США планируют построить и использовать 12 новых атомных подводных лодок, которые смогут прослужить до 2080-х годов.
Ранее эксперты The National Interest рассказали, почему американская подводная лодка лучше российской. В эфире НСН контр-адмирал Всеволод Хмыров призвал не проводить такие сравнения.
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