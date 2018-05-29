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Израиль сообщил о ракетном ударе со стороны Палестины
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Израиль сообщил о ракетном ударе со стороны Палестины
Говорит Москва
1 час назад
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Отмечается, что несколько ракет были перехвачены установками ПРО.
Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.
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