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В США рассказали, чем американская подводная лодка лучше российской
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В США рассказали, чем американская подводная лодка лучше российской 

Национальная Служба Новостей 44 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Эксперты американского издания The National Interest сопоставили российскую подводную лодку К-560 «Северодвинск» и американскую «Вирджиния Блок III». По итогам сравнения, победу одержала американская субмарина, сообщает Североамериканское бюро НСН.
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