Российские военные получили первый модернизированный самолёт-разведчик 

Прошедший глубокую модернизацию самолет-разведчик Ил-20М передан военным для госиспытаний, сообщил «Интерфаксу» источник в авиаотрасли.
В декабре прошлого года источник агентства в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в начале 2018 года ВКС РФ получат очередной спецсамолет марки «Ил». Он не стал уточнять, о каком именно типе самолета идет речь и о его предназначении, отметив, что в процессе модернизации бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) машины, в частности, устанавливается новейший радиотехнический комплекс.
Работы по модернизации самолетов спецназначения Ил-20 и Ил-22 ведет компания «Ильюшин» (входит в ОАК) с участием «Экспериментального машиностроительного завода (ЭМЗ) имени Мясищева».
Самолет Ил-20 для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создан на базе пассажирского самолета Ил-18.