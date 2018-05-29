Ещё
Российские военные получили первый модернизированный самолёт-разведчик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные получили первый модернизированный самолёт-разведчик 

BFM.RU 1 час назад
Прошедший глубокую модернизацию самолет-разведчик Ил-20М передан военным для госиспытаний, сообщил «Интерфаксу» источник в авиаотрасли.
В декабре прошлого года источник агентства в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в начале 2018 года ВКС РФ получат очередной спецсамолет марки «Ил». Он не стал уточнять, о каком именно типе самолета идет речь и о его предназначении, отметив, что в процессе модернизации бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) машины, в частности, устанавливается новейший радиотехнический комплекс.
Работы по модернизации самолетов спецназначения Ил-20 и Ил-22 ведет компания «Ильюшин» (входит в ОАК) с участием «Экспериментального машиностроительного завода (ЭМЗ) имени Мясищева».
Самолет Ил-20 для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создан на базе пассажирского самолета Ил-18.
BFM.RU: последние новости
По силам ли Москве звание города-курорта? Польша из-за «российской угрозы» готова разместить у себя военную базу США Госуслуги в России планируют предоставлять автоматически
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев «потерял управление» в граничащих с Крымом районах131
Кипр закрывает счета граждан РФ124
РФ нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»17
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1128
«У нас жители уже к чему только ни привыкли»34
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение