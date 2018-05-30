Вышки сотовой связи запретят устанавливать у школ и детских садов

Детям и подросткам придётся реже пользоваться сотовыми телефонами, а надзорные ведомства возьмут под особый контроль установку базовых станций связи. Такие положения могут войти в федеральную целевую программу (ФЦП) по обеспечению электромагнитной безопасности населения и окружающей среды. От чего защитит россиян указанный документ, рассказали в Совете Федерации на заседании Экспертного совета по социальному развитию.

Чем опасен мобильный телефон

«Каждый из нас носит источник электромагнитного излучения у себя в кармане. Это сотовые телефоны, планшеты, — отметил в разговоре с « Парламентской газетой » член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. — При этом уже доказано, что это облучение вредит здоровью человека».

В основной группе риска в данном случае оказались несовершеннолетние, подчёркивают эксперты. В одном из пунктов СанПиНа рекомендуется ограничивать использование мобильных телефонов детьми и подростками в возрасте до 18 лет. Однако это требование не соблюдается даже в начальной школе и детских садах. При этом учёные доказали: при прочих равных условиях голова ребёнка поглощает больше электромагнитной энергии, чем голова взрослого. Как результат, дети всё чаще страдают от ухудшения памяти, повышенной утомляемости, снижения обучаемости, психических расстройств. Перестала быть редкостью и детская онкология.

Серьёзных попыток ограничить использование сотовых устройств в России долгое время не предпринималось. В результате на конец 2016 года количество пользователей мобильной связи в стране составляло около 178 процентов к численности населения. И это показатель того, что многие россияне даже не ограничиваются одной «трубкой», используя разные номера — для работы, членов семьи, друзей и знакомых.

Ультразвук уложил школьников в больницу

Необходимость разработки федеральной целевой программы (ФЦП) по обеспечению электромагнитной безопасности населения и окружающей среды зафиксирована в Постановлении Совета Федерации, выпущенном в конце марта этого года. «Эта программа должна быть подготовлена с привлечением крупных специалистов различных областей, начиная от разработчиков средств связи и заканчивая врачами», — подчеркнул председатель Экспертного совета по социальному развитию Комитета Совета Федерации по социальной политике Лев Могилевский.

Сейчас установка базовых станций связи определяется только самими операторами связи, никаких регламентирующих документов нет.

Многие россияне до сих пор не имеют ни малейшего понятия о том, как опасно бездумное использование сотовых устройств, указывают эксперты. Доказательством этого служит ЧП, произошедшее в Липецке в конце прошлого года. После того, как один из учеников включил свой телефон с программой, передающей ультразвук, в больницу попали 29 школьников. Дети жаловались на тошноту, головокружение и сильную головную боль.

Среди положений ФЦП должны оказаться и ограничения, наложенные на бездумную установку базовых станций связи, считает Владимир Круглый. «Сейчас установка базовых станций связи определяется только самими операторами связи, никаких регламентирующих документов нет, — пояснил сенатор. — Наша задача — создать законодательную базу, которая ограничила бы применение этих станций».

Владимир Круглый подчеркнул, что количество базовых станций в России увеличивается буквально в геометрической прогрессии. Они появляются в парках, вблизи школ, детских садов. «При этом система проверки и контроля за электромагнитным излучением, существовавшая в СССР, утрачена», — напомнил он.

По мнению Владимира Круглого, контроль за установкой базовых станций должен обеспечивать Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства.