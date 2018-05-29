Электромагнитную безопасность населения обеспечат целевой программой

России будет разработана федеральная целевая программа (ФЦП) по обеспечению электромагнитной безопасности населения и окружающей среды, сообщил член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Вред электромагнитного излучения для здоровья человека давно доказан, — отметил сенатор. — Количество больных с опухолью мозга существенно увеличивается. Одна из причин — растущая популярность сотовой связи».

По словам Владимира Круглого, в основной группе риска в данном случае оказались дети. Один из пунктов СанПиН рекомендует ограничивать использование мобильных телефонов детьми и подростками в возрасте до 18 лет, однако это требование не соблюдается даже в начальной школе и детских садах.

При этом учёные доказали: при прочих равных условиях голова ребёнка поглощает больше электромагнитной энергии, чем голова взрослого. Это приводит к ухудшению памяти, снижению обучаемости, увеличению психических расстройств у детей и подростков, росту онкологических заболеваний.