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Электромагнитную безопасность населения обеспечат целевой программой
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Электромагнитную безопасность населения обеспечат целевой программой 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В России будет разработана федеральная целевая программа (ФЦП) по обеспечению электромагнитной безопасности населения и окружающей среды, сообщил член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
«Вред электромагнитного излучения для здоровья человека давно доказан, — отметил сенатор. — Количество больных с опухолью мозга существенно увеличивается. Одна из причин — растущая популярность сотовой связи».
По словам Владимира Круглого, в основной группе риска в данном случае оказались дети. Один из пунктов СанПиН рекомендует ограничивать использование мобильных телефонов детьми и подростками в возрасте до 18 лет, однако это требование не соблюдается даже в начальной школе и детских садах.
При этом учёные доказали: при прочих равных условиях голова ребёнка поглощает больше электромагнитной энергии, чем голова взрослого. Это приводит к ухудшению памяти, снижению обучаемости, увеличению психических расстройств у детей и подростков, росту онкологических заболеваний.
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