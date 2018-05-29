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Военные экологи вывезут из Арктики 750 тонн мусора
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Военные экологи вывезут из Арктики 750 тонн мусора 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первый экологический взвод, сформированный в Центральном военном округе для очистки земель в Арктической зоне, 28 мая вылетел в Норильск Красноярского края, где проведет работы по ликвидации экологического ущерба, сообщает пресс-служба военного округа.
Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. К уборке военнослужащие приступят в июне.
Сообщается, что в этом году военные экологи планируют вывезти 750 т мусора из аэродрома Алыкель и Норильска.
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