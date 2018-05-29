Военные экологи вывезут из Арктики 750 тонн мусора

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. К уборке военнослужащие приступят в июне.

Сообщается, что в этом году военные экологи планируют вывезти 750 т мусора из аэродрома Алыкель и Норильска.