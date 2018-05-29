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«Ночные охотники» отработали перехват низколетящих целей на Ставрополье
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«Ночные охотники» отработали перехват низколетящих целей на Ставрополье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая — РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» Южного военного округа в Ставропольском крае отработали задачи по перехвату низкоскоростных низколетящих воздушных целей в сложных метеоусловиях, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Летчики воинской части армейской авиации выполнили визуальный поиск неопознанных целей, совершающих полет на высоте ниже 50 метров со скоростью менее 200 километров в час, их сопровождение и принуждение к посадке", — сказал он.
Контроль за перемещением воздушных целей осуществляли подразделения радиотехнических войск ЮВО, передавая координаты движения обнаруженных объектов экипажам.
Имитировали неопознанные цели транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
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