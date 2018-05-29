«Ночные охотники» отработали перехват низколетящих целей на Ставрополье

"Летчики воинской части армейской авиации выполнили визуальный поиск неопознанных целей, совершающих полет на высоте ниже 50 метров со скоростью менее 200 километров в час, их сопровождение и принуждение к посадке", — сказал он.

Контроль за перемещением воздушных целей осуществляли подразделения радиотехнических войск ЮВО, передавая координаты движения обнаруженных объектов экипажам.

Имитировали неопознанные цели транспортно-боевые вертолеты Ми-8, экипажи которых, по условиям тренировки, не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.