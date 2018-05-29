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Корабли ВМС США начали патрулирование территории рядом с Японией
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Корабли ВМС США начали патрулирование территории рядом с Японией 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Корабли ВМС США покинули японскую базу Йокосука и начали патрулирование территории рядом со Страной восходящего солнца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
Маршрут движения ударной группы, в состав которой вошел авианосец Ronald Reagan, не сообщается. Выход в море американских кораблей совпал с переговорами по подготовке встречи лидеров США и КНДР, которая может состояться 12 июня в Сингапуре.
Добавим, что авианосец Ronald Reagan в прошлом году принимал участие в учениях, которые проводились рядом с Корейским полуостровом для давления на Пхеньян.
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