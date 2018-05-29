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Два американских журналиста погибли в непогоду из-за упавшего дерева
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Два американских журналиста погибли в непогоду из-за упавшего дерева 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Американский телеканал WYFF из Северной Каролины подтвердил, что два человека, погибших при непогоде, были его журналистами.
"Телеведущий канала WYFF News 4 Майк Маккормик и фотожурналист Аарон Смелцер погибли в понедельник из-за того, что дерево упало на их внедорожник", — говорится в сообщении телеканала.
По его данным, журналисты освещали последствия сильных дождей, обрушившихся на штат в понедельник. Северная Каролина находится достаточно далеко от центра тропического шторма «Альберто», который перемещается по Алабаме, однако в штате идет сильный дождь, пришедший на восточное побережье США вместе со штормом.
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