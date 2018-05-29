Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 направляется в Арктику

По словам высокопоставленного российского военачальника, в этом году российская бомбардировочная авиация планирует начать полеты в Арктике.

Давая 18 мая интервью газете «Красная звезда», командующий дальней авиацией воздушно-космических сил Сергей Кобылаш заявил, что Россия направит сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 в Арктику. «В этом году мы планируем перелететь в Анадырь самолетами Ту-160», — сказал Кобылаш. Далее он добавил: «Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ».

Самый восточный российский город Анадырь находится примерно в 800 километрах от Аляски . В октябре прошлого года Россия провела в Анадыре авиационные учения с участием самолетов Ту-22М3, которые прилетели туда впервые. «В целом участие в этих учениях приняли более 20 самолетов, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, пять аэродромов и два полигона», — сообщило тогда российское Министерство обороны. Сергей Кобылаш тоже наблюдал за этими учениями, в ходе которых, как сообщило военное ведомство, среди прочего отрабатывалась дозаправка в воздухе.

Бомбардировщик Ту-160 в последнее время довольно часто мелькает в новостях. Как отмечало недавно издание «Нешнл Интерест», в марте этого года Москва объявила о полном обновлении своего парка Ту-160. «Мы намерены закупить целый парк стратегических бомбардировщиков Ту-160 в новой версии и провести серьезную модернизацию действующих самолетов, у которых останется только фюзеляж, а все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут заменены», — заявил 28 марта заместитель министра обороны Юрий Борисов . По словам Борисова, этот новый воздушный флот будет готов примерно к 2030 году.

Конечно, Ту-160 является самолетом конца холодной войны. Его первое летное испытание состоялось в 1982 году, а на вооружение он был принят в 1987 году. Тогда говорили, что это аналог американского бомбардировщика В-1, однако в отличие от него, Ту-160 сохраняет свою роль ядерного бомбардировщика. Считается, что у России сегодня 15-16 самолетов изначальной конструкции, а всего она построила примерно 25 таких машин.

В 2015 году Россия объявила, что возобновляет производство Ту-160. Видимо, это была временная мера, и Ту-160 будут служить до тех пор, пока не появятся бомбардировщики нового поколения. Москва утверждает, что ведет разработку нового бомбардировщика ПАК ДА, но похоже, что она уделяет все больше внимания модернизации Ту-160. Москва всякий раз стремится подчеркнуть, что новые Ту-160 качественно отличаются от машин времен холодной войны. «Он только внешне выглядит как тот Ту-160, на котором я летал, — сказал в этом году в ходе предвыборной кампании Путин . — Но это совсем другая машина».

Бывший российский военный летчик Владимир Попов также поделился некоторыми подробностями: «Хотя внешне он очень похож на своего предшественника, Ту-160МС2 будет совершенно новым самолетом, с новой системой управления огнем и навигационным оборудованием, с современной системой радиоэлектронного подавления, с новой кабиной и с более экономичными двигателями». Дополнительно Попов сообщил, что новые двигатели увеличат дальность полета бомбардировщика на тысячу километров, и вследствие этого она составит 12 тысяч километров без дозаправки.

Перелеты через Арктику — это составная часть общих усилий России по восстановлению своего мощного военного присутствия в регионе, который становится более гостеприимным из-за повышения температур. В планах российских военных — строительство военной базы площадью 14 квадратных километров на удаленной и покрытом льдами Земле Франца-Иосифа. Москва уже построила в этом районе военный аэродром. База на Земле Франца-Иосифа стала вторым арктическим военным объектом, созданным Владимиром Путиным в оборонительных целях. Первый объект находится в северной части острова Котельный. Би-Би-Си в то время сообщала, что «Россия строит еще четыре военных базы в Арктике — в Рогачево, на мысе Шмидта , на острове Врангеля и на острове Средний ». Москва также восстанавливает бывшую советскую базу в Алакуртти близ Финляндии