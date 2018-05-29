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Командующий Северным флотом провёл рабочее совещание с руководством военной полиции и ВАИ Министерства обороны Российской Федерации
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Командующий Северным флотом провёл рабочее совещание с руководством военной полиции и ВАИ Министерства обороны Российской Федерации 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Обсуждались вопросы организации взаимодействия при решении задач обеспечения комплексной безопасности различных мероприятий, проводимых на территории военных гарнизонов и воинских частей.
Сегодня в Североморске командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов провёл рабочее совещание с начальником Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Владимиром Ивановским и начальником военной автомобильной инспекции МО РФ полковником Сергеем Постниковым.
Обсуждались е вопросы организации взаимодействия при решении задач обеспечения комплексной безопасности различных мероприятий, проводимых на территории военных гарнизонов и воинских частей.
Как отметил адмирал Николай Евменов, «Северный флот предоставил все необходимые силы и средства для качественного проведения практических занятий в рамках сборов командного состава органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации».
В ходе практических занятий по различным видам подготовки, проведение которых спланировано в различных гарнизонах Северного флота, используется авиационная техника армии ВВС и ПВО Северного флота, новейшие противодиверсионные катера проекта «Грачонок», автомобильная и бронетанковая техника. В ряде практических занятий и тренировок совместно с подразделениями морской полиции примут участие военнослужащие Северного флота, из состава отрядов по борьбе с подводно-диверсионными силами.
Сбор руководящего состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации начался на базе Северного флота 27 мая и продлится еще несколько дней. В учебно-методических мероприятиях сбора принимают участие более 300 военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
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