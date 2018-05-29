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В Дании изобрели пластырь, помогающий справиться с зависимостью от смартфона
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В Дании изобрели пластырь, помогающий справиться с зависимостью от смартфона 

Свободная пресса 14 минут назад
В Дании зависимость от смартфонов планируют победить с помощью пластырей. В упаковке, которая обойдется покупателю в 14,95 долларов, входят десять пластырей. Согласно инструкции их необходимо прикрепить на экран гаджета. При этом экран будет закрыт лишь частично. Терапевтический эффект достигается благодаря мотивирующим надписям на пластырях. Так, умные стикеры предлагают владельцу удалить Facebook или не быть как 9% людей, которые трогают телефон во время интима.
Специалисты уверены, что такой метод поможет пользователям отказаться от лишних действий с гаджетом, сообщает «Мир-24».
Тем временем, по данным специалистов, владельцы смартфонов прикасаются к ним в среднем 2617 раз в день. Причем чаще всего делают это без какой-либо определенной цели. Такая привычка сродни серьезной зависимости, от которой, по мнению датчан, нужно избавляться.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что специалисты обнаружили пагубное влияние сотовых телефонов на человеческий мозг. По их словам, смартфон может привести к полному «отупению» его владельцев. Люди часто проверяют свои аккаунты в социальных сетях, электронную почту, сообщения в мессенджерах, что снижает работу префронтальной зоны головного мозга. В итоге человек начинает стремительно глупеть.
Новости из мира гаджетов: Создан гаджет для борьбы с зависимостью от смартфона
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