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Конгрессмен: закупка Индией С-400 может отразиться на оборонном сотрудничестве с США
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Конгрессмен: закупка Индией С-400 может отразиться на оборонном сотрудничестве с США 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая. /ТАСС/. Закупка Нью-Дели современных зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 у России может сказаться на сотрудничестве в области обороны с США.
Об этом рассказал в понедельник председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США Уильям (Мак) Торнберри в беседе с корреспондентом индийского телеканала NDTV.
"Приобретение этой технологии [С-400], я боюсь, ограничит уровень, до которого Соединенные Штаты будут чувствовать себя удобно при поставках дополнительных технологий в любую страну", — приводит телеканал слова Торнберри.
По информации телеканала, это, например, может означать, что закупка С-400 скажется на готовности Вашингтона поставлять в Индию новейшие вооружения, в том числе боевые беспилотные летательные аппараты. Ранее, как сообщали индийские СМИ, Нью-Дели обратился к Вашингтону с просьбой о поставке от 80 до 100 ударных беспилотников Predator C Avenger, которые могут выполнять боевые задачи и нести различные ракеты, сумма контракта может составить $8 млрд
При этом Торнберри добавил, что считает маловероятным, чтобы Вашингтон на данном этапе ввел против Индии прямые санкции из-за сотрудничества с Москвой в сфере обороны. «Однако это [приобретение российских ЗРС] угрожает возможностям нашей совместной работы в будущем», — цитирует Торнберри телеканал.
Индия — один из крупнейших мировых импортеров вооружения, страна закупает военную технику у ряда государств, в том числе у России, на которую приходится большая часть оборонных поставок, а также у США, Израиля, Франции, других стран, напоминает телеканал.
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