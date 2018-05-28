Испания надеется, что давление на Каракас поспособствует демократическому урегулированию

"Мы надеемся, что усиление давления, и не только со стороны ЕС, убедит режим [Мадуро] в том, что единственным решением является диалог со всеми политическими и социальными силами и подлинно демократический выход, который остановит авторитарный дрейф режима", — отметил глава внешнеполитического ведомства Испании. Дастис Кеседо напомнил, что данные меры ЕС «подлежат отмене, если венесуэльские власти изменят манеру своего поведения».

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Евросоюз в течение ближайших недель примет новые санкции в отношении властей Венесуэлы.

В январе Евросоюз ввел санкции в отношении представителей руководства Венесуэлы. В черный список были включены глава МВД Нестор Ревероль , директор Национальной службы разведки Густаво Лопес, председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена , глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председатель Верховного суда Майкель Морено, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Санкции предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.