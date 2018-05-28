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Испания надеется, что давление на Каракас поспособствует демократическому урегулированию
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Испания надеется, что давление на Каракас поспособствует демократическому урегулированию 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Испания надеется, что новые санкции в отношении властей Венесуэлы убедят президента республики Николаса Мадуро искать демократический выход из сложившейся в стране ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел пиренейского королевства Альфонсо Дастис Кеседо на пресс-конференции в понедельник по итогам встречи глав МИД 28 стран Евросоюза в Брюсселе.
"Мы надеемся, что усиление давления, и не только со стороны ЕС, убедит режим [Мадуро] в том, что единственным решением является диалог со всеми политическими и социальными силами и подлинно демократический выход, который остановит авторитарный дрейф режима", — отметил глава внешнеполитического ведомства Испании. Дастис Кеседо напомнил, что данные меры ЕС «подлежат отмене, если венесуэльские власти изменят манеру своего поведения».
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Евросоюз в течение ближайших недель примет новые санкции в отношении властей Венесуэлы.
В январе Евросоюз ввел санкции в отношении представителей руководства Венесуэлы. В черный список были включены глава МВД Нестор Ревероль, директор Национальной службы разведки Густаво Лопес, председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена, глава правительства столичного округа Антонио Бенавидес Торрес (бывший командующий Национальной гвардии), председатель Верховного суда Майкель Морено, генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Санкции предполагают ограничения на въезд в страны сообщества и заморозку банковских активов.
Новые санкции против Венесуэлы США ввели после выборов в этой стране 20 мая, на которых был переизбран президент Николас Мадуро. Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Ряд латиноамериканских стран и Испания также объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.
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