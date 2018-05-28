Ещё
На базе Северного флота проходит сбор командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На базе Северного флота проходит сбор командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках сбора в гарнизонах объединения будут проведены тренировки по организации патрульной службы, учения по обеспечению комплексной безопасности различных мероприятий.
Сегодня в городе-герое Мурманске на плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота состоялся торжественный митинг, посвящённый началу сбора командного состава органов и подразделений военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации.
В торжественном построении приняли участие руководящий состав центрального органа управления под руководством начальника Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, а также региональных управлений военной полиции по Западному, Южному, Центральному, Восточному военных округов и Северному флоту. В одном строю с военными полицейскими также были начальники региональных и территориальных структурных подразделений военной автомобильной инспекции ВС РФ.
Особенностью проведения на Северном флоте данного мероприятия станут практические занятия по применению сил морской военной полиции. В частности, отработка действий подразделений морской военной полиции с использованием вооружения и военной специальной техники в ходе выполнения поставленных задач по предназначению.
В гарнизонах Северного флота также будут проведены тренировки по организации патрульной службы, учения по обеспечению комплексной безопасности различных мероприятий.
На плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона СФ для участников сбора была развёрнута выставка техники и вооружения.
Отдельным элементом выставки стала ее историческая часть, состоящая из техники бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны, восстановленной флотскими специалистами. В числе наиболее интересных экспонатов — легендарный советский танк Т-34, регулярно открывающий военные парады в День Победы в городе-герое Мурманске и другие торжественные мероприятия, а также ленд-лизовский средний танк «Шерман», поднятый силами Северного флота с американского транспорта «Томас Дональдсон» и восстановленный флотскими специалистами до заводского состояния.
В рамках проведения сбора командного состава органов и подразделений военной полиции ВС РФ спланировано посещение его участниками тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов» и ряда музеев — мемориального комплекса «Подводная лодка „К-21“ и музея Военно-воздушных сил СФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Соляная буря с Аральского моря накрыла Узбекистан и Туркменистан: видео На ПМЭФ обсудят современные технологии рынка жилья и ипотеки Тбилиси становится участником «сдерживания России» — в МИД РФ рассказали о возможных последствиях союза Грузии и НАТО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкое повышение НДС и другие события дня49
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года903
Абрамович получил новое гражданство899
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян91
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей71
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение