Невидимка стал видимым: новые технологии РФ изменили правила войны в воздухе

Необходимо согласиться с тезисом, что технология невидимости stealth не дает истребителям США F-22 и F-35 решающего преимущества — считает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Перспективные российские системы полностью нивелируют технологию Stealth

Все дело в том, что у Москвы и Пекина есть все возможности для того, чтобы создать высокоскоростные и высокочастотные каналы связи, которые станут эффективным средством обнаружения новейших истребителей США пятого поколения.

Благодаря этим технологиям Россия сможет связать в единую структуру два и более своих истребителей, что позволит ВКС РФ с высочайшей эффективностью противостоять американским боевым машинам, созданным на основе технологии Stealth.

Фактически, это может стать страшнейшим ударом по американской военной стратегии, в рамках которой на протяжении десятилетий делался упор на технологии низкой заметности, что привело, как к колоссальным финансовым инвестициям, так и к разработке соответствующего типа боевых самолетов, которые в перспективе станут уязвимыми в контексте новых российских разработок.

Для России технология Stealth не является нерешаемой проблемой

Естественно, наиболее сильно это скажется на истребительной авиации, поскольку американские проекты F-22 и F-35 наряду со стратегическим бомбардировщиком B-2 стали самыми дорогостоящими машинами в истории ВВС.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заметил, что основы технологии низкой заметности Stealth, которыми сегодня любят гордиться Соединенные Штаты, были заложены советскими учеными, поэтому мы прекрасно знаем, с чем конкретно имеем здесь дело.

«Кроме того, технология Stealth эффективно действует только на определенных частотах радаров, которые наиболее применимы в рамках современных военных технологий. Это, прежде всего, сантиметровые диапазоны», — констатирует Дрозденко.

Как замечает эксперт, еще в те времена, когда США и НАТО осуществляли бомбежку Югославии, а это 1999 год, у нас уже существовали системы, которые могли выявить и определить американские боевые самолеты с технологией Stealth.

РЛС «Небо» является адекватным ответом технологиям Stealth

«Сейчас данная технология ушла в России далеко вперед и называется РЛС «Небо». Эта система работает в совершенно другом диапазоне, поэтому может прекрасно видеть американские самолеты-невидимки», — заключает Дрозденко.

Отметим, что РЛС «Небо» — это семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона. Эти РЛС существуют в разных вариациях — для войск ПВО, сухопутных сил и даже в экспортном варианте. На текущий момент комплексы «Небо-СВУ» стоят на вооружении Ирана и вполне могут быть поставлены и в другие страны, у которых есть хорошие отношения с Россией.

«Также эта система входит в состав новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-500, который сейчас испытывается в России. Естественно, тут нельзя обойти вниманием и РЛС «Ирбис», которая стоит на Су-35 — заметим, что речь здесь идет даже не о Су-57, который будет следующей ступенью в развитии этих отечественных военных технологий», — резюмирует Дрозденко.

По словам Дмитрия Витальевича, РЛС «Ирбис» позволяет Су-35 видеть F-35 на расстоянии в сто километров, что позволяет нашему истребителю поколения 4++ уравнивать шансы в бою с американской боевой машиной пятого поколения.

Технология Stealth больше не является безусловным козырем США «Кроме того, системы оптического опознавания, о чем, в конечном счете, и рассуждают в National Interest стоят на всех новейших российских истребителях. Это такой полусферический выступ рядом с кабиной летчика», — констатирует Дрозденко.

Данная система обрабатывает тепловую и оптическую сигнатуру на очень большой дальности. Вследствие этого, российские РЛС опираются не только на данные радара, как главного средства обнаружения, но и на такие оптические приборы.

«Что-то подобное, кстати говоря, есть и на американском истребителе F-35 — там установлены два специальных датчика рядом с кабиной пилота и два под крыльями, которые работают по схожему принципу. В то же время, американцы не уделяли этому направлению серьезного внимания и очень сильно от нас отстали», — заключает Дрозденко.

По этой причине мы американцев прекрасно видим, хотя здесь и не надо забывать про то, что они нас также видят, причем, исходя из некоторых характеристик их приборов, даже несколько дальше, но и здесь они не имеют серьезного преимущества.

«Из-за этого мы уже сейчас можем вести на равных бой с F-22 и F-35, причем в некоторых случаях даже иметь преимущество. С точки зрения ПВО, мы также их прекрасно видим, а с точки зрения оптических систем американцы от нас серьезно отстают. Это говорит о том, что технологии Stealth не являются существенным козырем США», — резюмирует Дрозденко.

Соответственно, можно сделать вывод, что огромные материальные затраты, потраченные американцами на технологию Stealth, не дали им решающего превосходства в воздухе, причем у России есть шансы полностью нивелировать это преимущество.