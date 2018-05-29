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У России появились «плохие новости» для ВВС США
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У России появились «плохие новости» для ВВС США 

Российская Газета 1 час назад
У России уже есть опыт организации воздушных сетей передачи данных. Принятый на вооружение более 40 лет назад стратосферный перехватчик МиГ-31 оснащен системой автоматического обмена информацией между четырьмя бортами и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Более современные истребители: Су-30СМ, Су-35 и Су-57, — также располагают каналами для передачи данных — равно как их китайские аналоги.
— Скорость и пропускная способность этих каналов засекречены, но можно быть уверенным, что и Москва, и Пекин в состоянии разработать высокоскоростную систему обмена информацией междй самолетами в воздухе, — считает военный обозреватель The National Interest Дейв Маджумдар.
Инфракрасные датчики поиска целей на российские истребители тоже устанавливают не один десяток лет — подобной аппаратурой оснащались даже ранние версии МиГ-29, не говоря уже о более свежих самолетах. «На протяжении как минимум 30 лет на каждый российский истребитель устанавливается инфракрасный датчик поиска целей в передней полусфере», — сообщил NI эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кауфман.
Длинноволновое инфракрасное излучение — ахиллесова пята любого самолета, в какие бы стелс-покровы он не был обернут. Если датчики достаточно чувствительны, чтобы воспринять тепло, образующееся при трении самолета об атмосферу, и вырабатываемое его двигателями (а сделать реактивную струю холодной пока не удалось никому), то о малозаметности говорить не приходится.
Это, кстати, отлично знают в ВВС США — там планируют начать устанавливать инфракрасные детекторы на истребители F/A-18E/F Super Hornet. Правда, только в 2022 году. На F-22 подобные системы планировались, но затем были убраны в целях экономии — уж больно дорогим получился самолет. Теперь инфракраные датчики вернутся на Raptor лишь во второй половине 2020-х годов, пишет NI. На российских же самолетах необходимое оборудование уже имеется. Конечно, дальность действия тепловых детекторов меньше, чем у радаров — не более 100 километров. Но для ближнего боя вполне достаточно.
А для дальнего необходима высокоскоростная сеть обмена данными в воздухе, которая у российских самолетов тоже есть.
— Если Россия и Китай смогут объединить чувствительность инфракрасных сенсоров с высокоскоростными каналами передачи данных, это существенно снизит боевую эффективность американских малозаметных самолетов. Для ВВС США это по-настоящему плохие новости, — резюмирует издание.
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