В США летчиков-пенсионеров вернут в действующую армию

«Под ружье» планируется поставить 1500 пилотов в возрасте до 50 лет В ближайшее время Пентагон вернет на действительную службу, минимум, 1000 пилотов истребительной авиации и 500 летчиков-бомбардировщиков и штурмовиков. Как сообщает военный портал americanmilitarynews.com со ссылкой на высокопоставленные военные источники, особый спрос у ВВС на пилотов, диспетчеров и операторов дронов с реальным боевым опытом.

Еще в августе 2016 года ВВС США признали нехватку профессиональных пилотов. Особо опасным выглядел дефицит среди пилотов-истребителей. США быстро наметили меры по стимулированию действующих летчиков. Военнослужащих пытались удержать «долларом и привилегиями». Однако выправить ситуацию не удалось. Тогда президент США Дональд Трамп поручил любым способом вернуть в строй до 1500 летчиков-пенсионеров на срок до еще лет.

Благодаря программе по возврату пилотов США в строй до конца года планируется полностью укомплектовать летный штат из 20 тыс. 300 летчиков.

По информации источников, Пентагон может поставить в строй прежде всего ветеранов, которые имеют опыт боевых вылетов и начинали службу еще во времена «холодной войны». По мнению руководства ВВС США, только они знают, как можно противостоять российским ВКС. Для таких летчиков не будут действовать даже возрастные ограничения, им может быть больше 50 лет.