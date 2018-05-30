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В этом году Балтийский флот отправит в удалённые районы Мирового океана 10 надводных кораблей и 9 судов
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В этом году Балтийский флот отправит в удалённые районы Мирового океана 10 надводных кораблей и 9 судов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Это станет хорошей школой морской выучки личного состава, позволит закрепить практические навыки специалистов по безаварийной эксплуатации оружия и технических средств.
Главной особенностью боевой учёбы экипажей кораблей при выполнении задач в удалённых районах Мирового океана является её непрерывность и повышенная интенсивность с целью обеспечения высокой боевой готовности к немедленным действиям по предназначению.
С этой целью, как рассказал журналистам начальник управления боевой подготовки Балтийского флота капитан 1 ранга Валерий Хорун, заблаговременно разрабатывается «Специальный распорядок дня», который предусматривает все активные формы обучения экипажей кораблей, в том числе практические занятия по специальности, тренировки со снятием боевых нормативов, корабельные боевые учения и боевые упражнения одиночных кораблей, а также тактические учения отряда (группы) кораблей в дневное и ночное время, в сложных условиях обстановки, максимально приближенной к боевой, в том числе в шторм и малую видимость.
При этом особое внимание уделяется отработке и слаживанию корабельных боевых расчётов и экипажей кораблей по немедленному и эффективному применению всех видов оружия и использованию технических средств с целью отражения первых ударов противника (нанесения упреждающих ударов) и сохранения своей боевой устойчивости с ведением борьбы за живучесть корабля в условиях боевых и аварийных повреждений.
Кроме того, другим направлением боевой учёбы в период дальнего похода является отработка взаимозаменяемости личного состава по смежным специальностям, совершенствование практических навыков по безаварийной эксплуатации оружия и технических средств, проведению противоаварийных осмотров, плановых технических регламентов и устранению возможных типовых неисправностей в условиях отрыва от ремонтных предприятий.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в дальней морской зоне продолжают решать поставленные задачи три надводных корабля и три судна обеспечения Балтийского флота.
В целом в 2018 учебном году к решению свойственных задач в удалённых районах Мирового океана будет привлечено 10 надводных кораблей и 9 судов, что послужит лучшей школой морской выучки личного состава и, как следствие, обеспечит дальнейшее повышение уровня боевой готовности сил Балтийского флота.
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