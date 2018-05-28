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Опубликовано видео дуэли расчетов ПТРК в Сирии
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Опубликовано видео дуэли расчетов ПТРК в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Расчеты противотанковых ракетных комплексов сирийских правительственных войск и «Свободной сирийской армии» устроили дуэль в провинции Латакия; бой между ними попал на видео.
Видео опубликовано в Telegram-канале Directorate 4. Отмечается, что в этой дуэли победу одержали бойцы «Свободной сирийской армии».
Однако, как утверждает портал Free News, в понедельник сирийские правительственные войска провели ответную операцию, использовав на этот раз не ПТРК «Фагот», а ПТРК «Корнет-Д». Сирийскими войсками был уничтожен автомобиль с пятью боевиками «Файлак аш-Шам».
О том, что сирийские войска оснащены ПТРК «Корнет-Д», исламисты сообщали в середине мая.
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