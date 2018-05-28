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Новый российский истребитель МиГ-35 сравнили с американским F-35
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Новый российский истребитель МиГ-35 сравнили с американским F-35 

Российская Газета 1 час назад
Ожидается, что они заменят Су-27 и МиГ-29, которые также были приняты на вооружение практически одновременно. Су-57 называют истребителем пятого поколения, в то время как МиГ-35 относят к поколению 4++ из-за недостаточно низкой радиолокационной заметности. Планер нового самолета во многом повторяет МиГ-29, однако имеет ряд важных улучшений, которые делают его одним из лучших легких истребителей в мире.
В то время как Су-57 принято считать аналогом F-22 Raptor, МиГ-35 был разработан в качестве ответа американскому F-35. Российский самолет имеет больше узлов подвески вооружения (восемь ракет вместо четырех) и более высокую скорость — 2560 километров в час против 1930 у американца. МиГ-35 способен нести все типы управляемых и неуправляемых боеприпасов "воздух-воздух" и может уничтожить противника на расстоянии до 130 километров. В то же время это один из самых маневренных боевых самолетов в мире — он способен выдерживать перегрузки до 10G (в то время как его конкурент — не более 9G).
МиГ-35 прост в эксплуатации и обладает внушительным летным ресурсом. Этим он резко отличает от F-35, который по сложности обслуживания уступает лишь F-22 Raptor. Основными преимуществами американского самолета являются больший боевой радиус, чуть более мощная РЛС и низкая радиолокационная заметность — при этом МиГ преобладает по остальным параметрам. В настоящий момент неизвестно, получит ли МиГ-35 модифицированные ракеты класса "воздух-воздух" К-77, предназначенные для самолетов пятого поколения. Максимальная дальность пуска этих ракет составляет 193 километра. К-77 могли бы расширить возможности МиГ-35. Однако нельзя исключать и возможность создания более дешевых ракет для легкого истребителя.
По данным ОАК, интерес к МиГ-35 проявляют не только российские военные, но и их зарубежные коллеги. Невысокая цена и низкая стоимость обслуживания вкупе с отличными характеристиками делают новый МиГ очень привлекательным. Кроме того, его схожесть с МиГ-29 сводит к минимуму эксплуатационные расходы тех стран, которые уже используют российский истребитель четвертого поколения, так как уже имеющаяся у них инфраструктура позволяет обслуживать новые российские самолеты, пишет Military Watch.
Потенциальными покупателями МиГ-35 называют Египет, Марокко, Катар, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.
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