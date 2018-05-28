Ещё
Комиссии штаба БФ проверят готовность соединений и воинских частей к летнему периоду обучения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комиссии штаба БФ проверят готовность соединений и воинских частей к летнему периоду обучения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты оценят состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники. Особое внимание будет уделено вопросам адаптации молодого пополнения к военной службе.
Выездные комплексные комиссии штаба Балтийского флота под руководством начальников служб и управлений в течение нескольких дней проведут проверку готовности соединений и воинских частей флота к летнему периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах Российской Федерации 1 июня.
Рабочие группы оценят состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники. Особое внимание будет уделено вопросам адаптации молодого пополнения к военной службе и их социально-бытовой обеспеченностью.
Выводы о готовности соединений и воинских частей флота к новому периоду обучения будут доложены командующему Балтийским флотом и вышестоящему штабу.
Главными направлениями в летнем периоде обучения флота станут увеличение интенсивности боевой подготовки, повышение профессионального уровня всех категорий личного состава родов сил флота, безаварийное обслуживание систем вооружения и военной техники, совершенствование боевой слаженности, морской, лётной и полевой выучки тактических групп, кораблей и воинских частей.
ТК «Звезда»: последние новости
Соляная буря с Аральского моря накрыла Узбекистан и Туркменистан: видео В Кремле отреагировали на планы Польши по размещению базы США АК-47 или М4: Сигал раскрыл свои предпочтения в оружии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович получил новое гражданство633
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей69
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года752
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян47
Расходы на освещение резко вырастут101
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение