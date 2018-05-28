Комиссии штаба БФ проверят готовность соединений и воинских частей к летнему периоду обучения

Специалисты оценят состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники. Особое внимание будет уделено вопросам адаптации молодого пополнения к военной службе.

Выездные комплексные комиссии штаба Балтийского флота под руководством начальников служб и управлений в течение нескольких дней проведут проверку готовности соединений и воинских частей флота к летнему периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах Российской Федерации 1 июня.

Рабочие группы оценят состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники. Особое внимание будет уделено вопросам адаптации молодого пополнения к военной службе и их социально-бытовой обеспеченностью.

Выводы о готовности соединений и воинских частей флота к новому периоду обучения будут доложены командующему Балтийским флотом и вышестоящему штабу.

Главными направлениями в летнем периоде обучения флота станут увеличение интенсивности боевой подготовки, повышение профессионального уровня всех категорий личного состава родов сил флота, безаварийное обслуживание систем вооружения и военной техники, совершенствование боевой слаженности, морской, лётной и полевой выучки тактических групп, кораблей и воинских частей.