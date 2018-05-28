Авиационный полк в Челябинской области получил два новых самолета Су-34 

Два новых истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в расположенный в Челябинской области авиационный полк, [пишет] (https://ura.news/news/1052336573) URA.RU со ссылкой на Центральный военный округ.
В настоящее время самолеты приправлены в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где пилоты должны пройти летную практику и подготовиться к эксплуатации нового типа самолетов.
В начале 2018 года на вооружение авиаполка Челябинской области поступили первые 6 самолетов Су-34.
Су-34 (по классификации НАТО Fullback — «Защитник») предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника. Он оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Самолет активно применялся в рамках военной операции России по борьбе с терроризмом в Сирии.