Авиационный полк в Челябинской области получил два новых самолета Су-34

Два новых истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в расположенный в Челябинской области авиационный полк, [пишет] (https://ura.news/news/1052336573) URA.RU со ссылкой на Центральный военный округ.

В настоящее время самолеты приправлены в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где пилоты должны пройти летную практику и подготовиться к эксплуатации нового типа самолетов.

В начале 2018 года на вооружение авиаполка Челябинской области поступили первые 6 самолетов Су-34.