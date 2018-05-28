«Выстрелил — забыл»: Порошенко пообещал использовать Javelin в Донбассе

Порошенко похвастался полученными от США противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

Петр Порошенко пригрозил направить ракетные комплексы Javelin в Донбасс. Об этом украинский президент написал на своей странице в Facebook.

Говоря о преимуществах американских ракетных комплексов, Порошенко отметил, что Javelin работают по принципу «выстрелил — забыл».

«Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, — он оставляет позицию непосредственно после пуска», — говорится в сообщении.

При этом Порошенко уточнил, что американские противоракетные комплексы будут использованы в случае масштабного наступления на позиции ВСУ.

Конфликт в Донбассе начался четыре года назад. Все это время в регионе идут боевые действия, гибнут мирные жители. Что нужно сделать, чтобы остановить войну? Неужели нет рычагов давления на Киев? Об этом поговорят эксперты в эфире ток-шоу «Особая статья».