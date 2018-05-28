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«Выстрелил — забыл»: Порошенко пообещал использовать Javelin в Донбассе
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«Выстрелил — забыл»: Порошенко пообещал использовать Javelin в Донбассе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Порошенко похвастался полученными от США противотанковыми ракетными комплексами Javelin.
Петр Порошенко пригрозил направить ракетные комплексы Javelin в Донбасс. Об этом украинский президент написал на своей странице в Facebook.
Говоря о преимуществах американских ракетных комплексов, Порошенко отметил, что Javelin работают по принципу «выстрелил — забыл».
«Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, — он оставляет позицию непосредственно после пуска», — говорится в сообщении.
При этом Порошенко уточнил, что американские противоракетные комплексы будут использованы в случае масштабного наступления на позиции ВСУ.
Конфликт в Донбассе начался четыре года назад. Все это время в регионе идут боевые действия, гибнут мирные жители. Что нужно сделать, чтобы остановить войну? Неужели нет рычагов давления на Киев? Об этом поговорят эксперты в эфире ток-шоу «Особая статья».
Смотрите новый выпуск программы 28 мая в 21:35 на телеканале «Звезда».
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