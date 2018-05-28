Ракеты Су-57 улетели в Триполи Не брать

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был замечен в небе над ливанским городом Триполи. Предположительно, боевой самолет был вооружен крылатой ракетой «воздух-поверхность» Х-59МК2.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57», — заявил глава российского военного ведомства.

Напомним, 22 февраля появилась информация о появлении в Сирии двух новейших истребителей Су-57. Как объяснил Сергей Шойгу, самолеты находились в Сирии два дня и за это время успешно прошли программу испытаний, в том числе и боевых. Таким образом, в феврале стартовала опытно-боевая эксплуатация перспективных российских истребителей пятого поколения, серийное производство которых до сих пор не начато. Как предполагают в Минпромторге , испытания самолета с обновившимся в декабре-январе двигателем и вооружением могут продлиться еще около трех лет.

Вполне возможно, ракета Х-59МК2, что была замечена под крылом российского Су-34 в небе над Ливаном , также отстреливалась в Сирии Су-57.

Для справки: управляемая ракета класса «воздух-поверхность» Х-59МК2 является дальнейшей модернизацией управляемых ракет семейства Х-59, созданием которых на протяжении нескольких десятилетий занимается ГосМКБ «Радуга». Первый экземпляр новой ракеты был представлен на выставке МАКС-2009 . Помимо Су-57, ракета предназначена для боевого применения в составе вооружения самолетов типа Су-30МК, Су-32, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К. Может размещаться как на внешних узлах самолетов-носителей, так и внутри фюзеляжа. Среди потенциальных целей Х-59МК2 заявлены отдельные промышленные сооружения, склады горюче-смазочных материалов, ракетных и артиллерийских вооружений, авиационная техника и объекты, расположенные на аэродромах, радары и средства ПВО, переправы и портовые сооружения противника. Кроме того, разработчик заявил возможность уничтожения целей, не имеющих оптического, радиолокационного или инфракрасного контраста с окружающей местностью.

Битва «невидимок»

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) пятого поколения создавался в рамках программы И-21 как истребитель Т-50 (наименование опытного самолета) в ОКБ имени П. О. Сухого с конца 1990-х годов. Первые испытания опытных образцов самолета состоялись на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре в 2010 году. В этом году новейший истребитель-бомбардировщик пятого поколения Су-57 впервые участвовал в авиационной части прошедшего 9 мая в Москве Парада Победы. Истребитель представляет собой одноместный ударный самолет, отвечающий, согласно открытым данным, следующим требованиям военных к истребителям пятого поколения: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения, сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлет и посадку.

Помимо упомянутых выше Х-59МК2 на вооружении истребителя-бомбардировщика также могут находиться ракеты средней и большой дальности К-77, о боевых характеристиках которых ранее положительно отзывались американские военные эксперты. Эти ракеты класса «воздух-воздух» предназначены для уничтожения авиации противника. Также машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой. В то же время, военные неохотно разглашают характеристики Су-57, предпочитая кормить любопытную общественность дозированными обрывками информации.

Израилем в На данный момент в мире официально были приняты на вооружение три истребителя пятого поколения. Это американские F-22 Raptor (2005), F-35A/B (2015) и китайский J-20 (2017). При этом сведения о характеристиках даже используемых США Ираке и Сирии «Рапторов» и F-35 до сих пор поступают лишь противоречивые и обрывочные. Так и не установлена реальная эффективность заявленной у самолетов технологии «стелс», а все заявления о якобы способности американских истребителей оставаться незамеченными для российской ПВО, до сих пор носят чисто декларативный характер. Китайский же Чэнду J-20 вообще остается темной лошадкой. Помимо России, о разработке истребителя пятого поколения заявляла также Япония . При этом работать над новым самолетом японский концерн Mitsubishi начал совместно с создавшими «Рапторы» и F-35 американцами из Lockheed Martin.

Показательно, что недавно о приостановке совместного проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагавшего создание на основе Су-57 индийского истребителя пятого поколения, заявили индийские СМИ, ссылаясь по традиции на анонимные источники. Якобы индийским военным показалось дешевле закупать новые западные истребители, чем производить свой, и Дели не устроил низкий, по сравнению с F-35, уровень малозаметности российского самолета. Предположительно, разработчики принесли скрытность в жертву другим летным характеристикам — скорости и маневренности, а также мощи вооружений. Впрочем, эта информация вызывает сомнения, и по другим данным программаFGFA может трансформироваться в прямую закупку экспортных Су-57.

На днях в СМИ появилась информация, что о возможном приобретении российских истребителей-бомбардировщиков подумывает Турция в случае, если Штаты не откажутся от планов «наказать» Анкару за приобретение российских ЗРК С-400 и решат не продавать Турции свои F-35.

Скрытность не главное

Военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов в беседе с корреспондентом News.ru не увидел прямой связи между прошедшими в Сирии боевыми испытаниями Су-57 и желанием военных ускорить процесс постановки его на вооружение. «Главные вопросы у военных возникают не столько к вооружению истребителя, сколько к работе „электроники“. Стрельба же крылатыми ракетами в Сирии — просто еще одна часть рабочего испытательного процесса в приближенных к боевым условиях», — рассказал эксперт. В то же время, по мнению Фролова, в Сирии стрельбы демонстрируют возможности армии по эксплуатации новейшего самолета. «Одно дело провести испытания на родном аэродроме, силами гражданских квалифицированных специалистов в „тепличных“ условиях и совсем другое посмотреть, как поведет себя машина, управляемая военными летчиками в боевых условиях. Это помогает сразу увидеть, на какие преимущества и недостатки Су-57 следует обратить внимание при дальнейших разработках», — объяснил он.

Что касается предположительно «отстрелянной» с борта Су-57 ракеты Х-59МК2, то в качестве основных ее отличий от конкурентов и предшественников Фролов отмечает увеличенную малозаметность и расширенные возможности применения.