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Военнослужащие российской военной базы в Армении приняли участие в военном параде, посвященном 100-летию победы в Сардарапатском сражении
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Военнослужащие российской военной базы в Армении приняли участие в военном параде, посвященном 100-летию победы в Сардарапатском сражении 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подготовка к нему проходила в течение месяца на военном плацу военного городка Сиверский в Гюмрийском военном гарнизоне.
Военнослужащие российской военной базы в Армении впервые приняли участие в военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и победы в Сардарапатском сражении.
У мемориального комплекса «Сардарапат» в одном строю прошли парадные расчеты силовых структур двух стран, после чего возложили цветы и венки к стеле погибшим воинам.
Подготовка военнослужащих базы по строевой подготовке в преддверии торжественных мероприятий проходила в течение месяца ежедневно на военном плацу военного городка Сиверский в Гюмрийском военном гарнизоне.
Совместно с представителями силовых структур Армении на мемориальном комплексе «Сардарапат» была проведена генеральная репетиция под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова и командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна.
Завершились торжественные мероприятия в Закавказье праздничным концертом для ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих и членов их семей, а также посещением музея армянской этнографии и истории освободительной борьбы.
В военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и победе в Сардарапатском сражении приняли участие около 200 военнослужащих российской военной базы от Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.
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