США готовы привлечь новые инвестиции в экономику Армении 

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены привлечь большое количество американских инвестиций в Армению. Об этом в понедельник во время встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявила советник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства закавказского государства.
"США намерены работать с новым правительством Армении с целью укрепления двусторонних связей и привлечения большего количества американских инвестиций в экономику страны", — отметила представитель Госдепа.
По информации пресс-службы МИД Армении, стороны также коснулись проблемы урегулирования нагорнокарабахского конфликта. «Соединенные Штаты в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ будут и впредь поддерживать мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта и активно работать со сторонами в поисках мирного решения проблемы», — подчеркнула Бринк.
Ранее в понедельник советник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном. Ожидается также, что она проведет встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном.