США готовы привлечь новые инвестиции в экономику Армении

"США намерены работать с новым правительством Армении с целью укрепления двусторонних связей и привлечения большего количества американских инвестиций в экономику страны", — отметила представитель Госдепа

По информации пресс-службы МИД Армении, стороны также коснулись проблемы урегулирования нагорнокарабахского конфликта. «Соединенные Штаты в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ будут и впредь поддерживать мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта и активно работать со сторонами в поисках мирного решения проблемы», — подчеркнула Бринк.