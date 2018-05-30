Воронежские полицейские присоединились к всероссийской акции «Безопасный Интернет детям»

Полицейские рассказали ребятам об опасностях, которые таит в себе виртуальный мир, и в первую очередь — для детей. При этом компьютерный вирус может стать далеко не самым плачевным последствием «блужданий» ребенка по глобальной сети. Интернет сегодня — это не просто общение с друзьями, социальные сети, игры. Это открытая система информации, которая может быть использована злоумышленниками.

Стражи порядка предостерегли школьников от общения в сети с незнакомцами, призвали ребят быть бдительными и не доверять интернет-знакомствам. Рекомендовали не сообщать свои личные данные, такие как домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию, например, номер школы, класс, любимое место прогулки.

В завершение беседы полицейские напомнили, что правила хорошего тона действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни, и посоветовали ребятам уважать собеседников в сети.

Школьники задали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы, высказали свое мнение о важности такой информации.