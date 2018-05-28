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Опубликовано видео пуска ракеты Х-59 с Су-57 в Сирии
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Опубликовано видео пуска ракеты Х-59 с Су-57 в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Сети появилось видео запуска ракеты Х-59М2 («Овод») с перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии.
Видео опубликовано в YouTube. Запись пуска была продемонстрирована несколько дней назад в Минобороны.
The War Zone отмечает, что запущенная ракета представляет собой Х-59МК2 — ракету, модернизированную специально для Су-57. Ракета оснащена инерциальной системой наведения.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в феврале 2018 года были проведены пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57.
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