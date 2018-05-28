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Опубликовано видео пусков «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
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Опубликовано видео пусков «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Конкурс летной выучки «Авиадартс» — один из «родоначальников» Армейских международных игр России наравне с «Танковым биатлоном». В 2013 году соревнования прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие пилоты из Белоруссии и Китая. В 2017 году финальный этап «Авиадартса» прошел в Китае.
В этом году зрители увидели элементы воздушного боя, а также пуски ракет и бомбометание по наземным целям.
Соревнования продлятся до 2 июня, участники будут оценены в семи номинациях по родам авиации.
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