Опубликовано видео пусков «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Конкурс летной выучки «Авиадартс» — один из «родоначальников» Армейских международных игр России наравне с «Танковым биатлоном». В 2013 году соревнования прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области , в 2014 году в них впервые приняли участие пилоты из Белоруссии Китая . В 2017 году финальный этап «Авиадартса» прошел в Китае.

В этом году зрители увидели элементы воздушного боя, а также пуски ракет и бомбометание по наземным целям.

Соревнования продлятся до 2 июня, участники будут оценены в семи номинациях по родам авиации.