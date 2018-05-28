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В Санкт-Петербурге с воинскими почестями похоронят пилота МиГ-3, погибшего при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
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В Санкт-Петербурге с воинскими почестями похоронят пилота МиГ-3, погибшего при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В траурно-торжественной церемонии примут участие командующий армией ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский, Почётный караул и военный оркестр ЗВО.
Сегодня в Пушкине (Санкт-Петербург) возле Экспофорума состоится траурная церемония захоронения останков старшего лейтенанта Василия Бухтеева, пилота истребителя МиГ-3, погибшего 14 сентября 1941 г. при защите Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.
Для отдания воинских почестей в церемонии примут участие командующий армией ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский, Почётный караул и военный оркестр Западного военного округа. Место падения самолёта объявлено воинским захоронением, вскоре там будет установлен памятник.
Ранее военнослужащими отдельного поискового батальона Западного военного округа и сотрудниками Пушкинского военного комиссариата был идентифицирован обнаруженный самолёт и останки лётчика, считавшегося пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.
При проведении строительных работ в районе выставочного комплекса Экспофорум в начале мая текущего года был обнаружен истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года.
Самолёт был сбит в групповом бою 14 сентября 1941 г. в воздушном пространстве г. Урицка (ныне — территория района Автово, Санкт-Петербурга) и упал в районе Пулковских высот.
Самолёт пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухтеев, родившийся в Москве в 1914 г., член ВКП (б). При лётчике обнаружены личные документы и оружие. Известно, что его супруга проживала в Ленинграде.
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