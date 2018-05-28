В Санкт-Петербурге с воинскими почестями похоронят пилота МиГ-3, погибшего при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

В траурно-торжественной церемонии примут участие командующий армией ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский, Почётный караул и военный оркестр ЗВО.

Сегодня в Пушкине Санкт-Петербург ) возле Экспофорума состоится траурная церемония захоронения останков старшего лейтенанта Василия Бухтеева, пилота истребителя МиГ-3, погибшего 14 сентября 1941 г. при защите Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

Для отдания воинских почестей в церемонии примут участие командующий армией ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский, Почётный караул и военный оркестр Западного военного округа. Место падения самолёта объявлено воинским захоронением, вскоре там будет установлен памятник.

Ранее военнослужащими отдельного поискового батальона Западного военного округа и сотрудниками Пушкинского военного комиссариата был идентифицирован обнаруженный самолёт и останки лётчика, считавшегося пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

При проведении строительных работ в районе выставочного комплекса Экспофорум в начале мая текущего года был обнаружен истребитель МиГ-3, выпущенный в июне 1941 года.

Самолёт был сбит в групповом бою 14 сентября 1941 г. в воздушном пространстве г. Урицка (ныне — территория района Автово, Санкт-Петербурга) и упал в районе Пулковских высот.