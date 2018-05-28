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Два самолета Су-34 поступили по гособоронзаказу в Центральный военный округ
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Два самолета Су-34 поступили по гособоронзаказу в Центральный военный округ 

РИА Новости 20 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области Центрального военного округа (ЦВО), сообщает в понедельник ЦВО.
"Самолеты перебазированы в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где экипажи пройдут летную практику, в том числе с элементами высшего пилотажа, а инженерно-технический состав подготовится к технической эксплуатации нового типа самолетов", — говорится в сообщении.
В начале 2018 года на вооружение авиационного полка из Челябинской области впервые поступили шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета Су-34 — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.
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