Два истребителя Су-34 поступили по гособоронзаказу в Центральный военный округ

МОСКВА , 28 мая. / ТАСС /. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу (ГОЗ) в состав авиационного полка Центрального военного округа в Челябинской области . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Два самолета Су-34 поступили по ГОЗ в авиаполк из Челябинской области. Самолеты перебазированы с завода-изготовителя в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где экипажи пройдут летную практику, в том числе с элементами высшего пилотажа, а инженерно-технический состав подготовится к технической эксплуатации нового типа самолетов", — сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в начале 2018 года впервые на вооружение Центрального военного округа поступили шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Первая в округе эскадрилья самолетов Су-34 сформирована в Челябинской области.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.