В Индии заявили о соблюдении санкций ООН, а не США

Об этом заявила глава МИД Индии Сушма Сварадж в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Глава МИД Индии отметила, что индийские власти не будут принимать каких-либо решений во внешней политике под давлением других стран:

«Индия придерживается санкций только со стороны ООН, а не каких-либо односторонних санкций любой другой отдельной страны. Мы не принимаем решений во внешней политике под давлением других стран. Мы поддерживаем роль санкций ООН, но не санкций со стороны отдельных государств». Комментарии Сушмы Сварадж также опубликовали другие новостные издания, в частности агентство Reuters.

India says it only follows U. N. sanctions, not U. S. sanctions on Iran https://t.co/2eVN78hI3R pic.twitter.com/Uhc8pEw2rf

— Reuters Top News (@Reuters) 28 мая 2018 г.

Данные высказывания показывают, что ситуация с односторонним выходом США из «ядерной сделки» с Ираном привела к негативной реакции на действия администрации Трампа со стороны стран, которых американские власти называют «союзниками». Представители руководства ЕС, а также главы отдельных европейских стран ранее уже критиковали США за выход из СВПД ("Совместный всеобъемлющий план действий"). Как отмечал ранее портал «Вести. Экономика», в отношении Индии администрация Трампа в последнее время пытается выстроить более близкие отношения (в основном в плане противовеса Китаю).