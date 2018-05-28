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В Индии заявили о соблюдении санкций ООН, а не США
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В Индии заявили о соблюдении санкций ООН, а не США 

Вести Экономика 10 часов назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба МИД Индии
Москва, 28 мая — «Вести. Экономика». Власти Индии продолжат экономическое сотрудничество и торговлю с Ираном и будут придерживаться только тех ограничений, которые были приняты Организацией объединенных наций, а не какой-либо «другой страны».
Об этом заявила глава МИД Индии Сушма Сварадж в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Глава МИД Индии отметила, что индийские власти не будут принимать каких-либо решений во внешней политике под давлением других стран:
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Индия придерживается санкций только со стороны ООН, а не каких-либо односторонних санкций любой другой отдельной страны. Мы не принимаем решений во внешней политике под давлением других стран. Мы поддерживаем роль санкций ООН, но не санкций со стороны отдельных государств». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Комментарии Сушмы Сварадж также опубликовали другие новостные издания, в частности агентство Reuters. [HTML]
India says it only follows U. N. sanctions, not U. S. sanctions on Iran https://t.co/2eVN78hI3R pic.twitter.com/Uhc8pEw2rf
— Reuters Top News (@Reuters) 28 мая 2018 г.
[/HTML] Данные высказывания показывают, что ситуация с односторонним выходом США из «ядерной сделки» с Ираном привела к негативной реакции на действия администрации Трампа со стороны стран, которых американские власти называют «союзниками». Представители руководства ЕС, а также главы отдельных европейских стран ранее уже критиковали США за выход из СВПД ("Совместный всеобъемлющий план действий"). Как отмечал ранее портал «Вести. Экономика», в отношении Индии администрация Трампа в последнее время пытается выстроить более близкие отношения (в основном в плане противовеса Китаю).
В случае дальнейшего обострения напряженности на Ближнем Востоке из-за демарша США по СВПД заявления об укреплении связей с Индией, сделанные ранее экс-главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном могут остаться лишь благими пожеланиями, повторив судьбу неудавшейся стратегии экс-президента США Обамы по «ставке на Азию».
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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