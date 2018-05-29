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США не планируют санкции против Индии из-за закупки у РФ С-400
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США не планируют санкции против Индии из-за закупки у РФ С-400 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Соединенные Штаты разочарованы решением Индии закупить у России современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно. Об этом заявил в телеинтервью глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри, передает РИА Новости.
Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» во II квартале текущего года.
При этом Торнберри подчеркнул, что решение руководства Индии может создать сложности в ряде областей американо-индийского оборонного сотрудничества, в частности в вопросах поставок в эту страну боевых беспилотников США. Конгрессмен пояснил, что закупка ЗРС у России «угрожает возможностям совместной работы США и Индии в будущем».
На сегодняшний день Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно РФ поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.
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