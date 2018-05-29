США не планируют санкции против Индии из-за закупки у РФ С-400

Соединенные Штаты разочарованы решением Индии закупить у России современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», однако введение санкций в отношении Нью-Дели на данном этапе маловероятно. Об этом заявил в телеинтервью глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри, передает РИА Новости

Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Россия надеется на подписание контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» во II квартале текущего года.

При этом Торнберри подчеркнул, что решение руководства Индии может создать сложности в ряде областей американо-индийского оборонного сотрудничества, в частности в вопросах поставок в эту страну боевых беспилотников США. Конгрессмен пояснил, что закупка ЗРС у России «угрожает возможностям совместной работы США и Индии в будущем».