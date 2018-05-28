США продолжают сыпать угрозами, чтобы остановить Турцию

Одной из главных тем в законе об утверждении расходов на национальную оборону США стала Турция . Чтобы Турция не купила С-400 у России , Палата представителей США пригрозила ей НАТО , F-35 и F-16.

В законопроекте о бюджете Пентагона Палата представителей США пригрозила Турции в связи с покупкой С-400. Было отмечено, что в случае приобретения систем противовоздушной обороны у России отношения Турции с США и НАТО ухудшатся.

Требование доклада об Инджирлике и дипломатии

В противовес этой ситуации в течение 60 дней после принятия законопроекта министр обороны США должен на основе консультаций с госсекретарем представить профильным комитетам Конгресса комплексный доклад о турецко-американских отношениях.

Требуется, чтобы этот доклад содержал анализ всей деятельности США в Турции, включая их дипломатическое и военное присутствие в стране, а также базу Инджирлик.

Кроме того, в докладе необходимо дать оценку того, как возможная покупка Турцией С-400 у России отразится на турецко-американских отношениях и скажется на использовании Турцией вооружений американского происхождения.

На повестке дня — F-35 и вертолеты

В законопроекте приводится перечень систем вооружений, которые должны быть учтены в докладе: истребители пятого поколения F-35, системы противовоздушной обороны «Пэтриот» (Patriot), тяжелые транспортные вертолеты «Чинук» (Chinook), вертолеты «Кобра» (Kobra) AH-1 и «Черный ястреб» (Black Hawk) UH-60, истребители F-16.

В законопроекте вводится ограничение, согласно которому до завершения этого доклада министерство обороны не сможет одобрить продажу вооружения в Турцию.

Для того чтобы законопроект лег на стол президента США, на подпись Дональду Трампу , его похожая версия должна также пройти через Сенат, а затем в совместной комиссии, известной под названием «Согласительный комитет», должен быть согласован единый документ.

Комментарии читателей:

ÇeviKk: Что бы вы ни делали, все напрасно. Прежней Турции больше нет. Есть новая сильная Турция.

Tuncer: Террористическое государство, будьте вы прокляты.

biri: Давайте закроем Инджирлик и посмотрим, опустится ли доллар.

Burhan Demirer: Если они отказываются продавать нам F-35, тогда давайте отменим все, что мы собирались у них купить.

patriyot: Почему же США так против того, чтобы мы получили системы противовоздушной обороны? Потому что в конечном счете мы, как Ирак Афганистан , должны остаться незащищенными.

Evladı Osman: Не будет F-35 — купим Су-35, МиГ-35, Яки у России.

EEEE: А если мы приобретем китайские самолеты-невидимки?

Osmanlı_torunu: Нет худа без добра! Как известно, плохой сосед по комнате делает человека домовладельцем.

Diriliş: Нужно эвакуировать Кюреджик и Инджирлик. Постепенно расширяется ШОС , в которую входит Россия. Турции необходимо срочно занять место среди этих стран и решительно продолжать свою политику. В том числе действия по отправке военных в Палестину для защиты мечети Аль-Акса! Турция должна принимать все необходимые меры.

Doğru yoldayız demek. : Посмотрите-ка на этих партнеров. Постоянные угрозы. Греция купила С-300, почему же им вы не создавали проблемы? А заботит их вот что: Турция не должна иметь возможности обороняться, если они однажды нападут. Поэтому они против С-400.

maho: Теперь назло им купим ракеты С-400.

Terazi: Если я не ошибаюсь, Турция тоже входит в число стран, участвующих в производстве F-35, и это совместный проект. Наша компания TAI делает некоторые запчасти для этих самолетов. Как Америка может принимать решение не продавать нам самолеты?

tehditmi? sadece güleriz: Ракеты СССР были гораздо мощнее и результативнее ракет США, и поскольку США очень хорошо знают это, они пытаются заставить Турцию отказаться от этой покупки. Они пока не получили доступа к технологии двигателей этих ракет. И то, что Турция будет производить эти ракеты, — главный источник их беспокойства. Это все, что их волнует.

Yusuf: Пусть они немедленно покинут Инджирлик — это будет угрозой с нашей стороны. США и ЕС хотят создать хаос в Турции.

Be Turbojet: Если Россия останется верна союзничеству с Турцией, она с лихвой получит взамен. А лицемерных США ждет разочарование.

kanturalı: Как говорится в Коране, поистине, сатана — ваш явный враг, так держите же его врагом. Это я о США…

memoly: США и не нужны, если у нас есть собственный отечественный самолет. Правда, пока мы даже не знаем, где находится авиационный завод, но неважно.

Tokatlı: Как будто они сами производят F-35. Мы тоже принимаем участие в этом производстве, да еще и как одна из четырех самых активных стран. Как они могут нам не дать самолеты, интересно? Если они нас исключат из проекта, то его реализация отложится по меньшей мере лет на пять.

Serj3434: Потому что в случае войны С-400 обезвредят американские самолеты и танки и сделают невозможным вмешательство.

Ahmet: С этой минуты давайте не будем покупать самолеты и вертолеты у США. Достаточно, если мы купим ПВО и баллистические ракеты у России. Не нужно нас задевать.

gökhan zengin: Закройте Инджирлик.

wazgecilmez. : Давайте купим самолеты у России, давайте вместе с Россией их производить.

NEYYYYYYYYY: Если этот большой дьявол говорит: «Не покупай», — знайте, у него плохие намерения. Мы обязательно должны получить С-400, обязательно.

atescyr: То, что нас не убивает, делает нас сильнее.

almanyadan: Подлецы.

Hemmet: Какую пользу мы видели от НАТО? Кроме бремени. А самолеты разве вы даете бесплатно?

ENDER: Обратите внимание, мы покупаем не атакующие, а оборонительные ракеты. То есть нам говорят: «Не защищай себя». Почему же вы молчали, когда греки покупали С-300?

ottoman empire: А мы приобретем самолеты у русских, к тому же они делают лучше…

diriliş: F-35 или F-22 нас не спасут… Мы должны произвести F-1071 или F-1453…

adam: Когда вы заберете вооружение, переданное Рабочей партии Курдистана , нам и не понадобится оружие.

İncirlik: Если они хотят оставить нас без защиты и попытаются сделать что-то подобное, тогда пусть они собирают свои манатки и убираются вон из Инджирлика и всех остальных баз. Нам нужны друзья, а не враги.

bırakın bu işleri: А что с Манбиджем? Помнится, мы собирались туда зайти.

fatih: Мы купим Су-27. Тогда еще больше зарыдаете.

Системы ПРО «Патриот» в Кахраманмараше, Турция

aslan: Гляньте-ка на США! Горшок котел сажей корит. А вы нам «Пэтриоты» дали, поганцы?

Siz neyden Bahsediyorsunuz: Чтобы использовать российские самолеты, нам нужно подготовить сотни пилотов. Это займет годы и не произойдет за несколько недель. У них другая система. Нам нужно оставаться на своем месте и не нарушать наш установленный порядок. И так спасу нет от напастей.

aser: Siz neyden Bahsediyorsunuz, в азербайджанской армии есть масса пилотов, летающих на самолетах «Сухой» , их обучение занимает шесть месяцев.

Muhlis: Турция — член НАТО, но только пока. Если так дальше пойдет, то к 2019 году мы будем ликовать, мол, «спаслись от НАТО». Потому что НАТО устала от капризов Турции. Они верят, что северная Сирия заменит Турцию, и поэтому хотят создать там подконтрольное им формирование.

ahahahahahaha: В мире только Америка делает самолеты? Купим у Китая , купим у России. Но, дай бог, наш вождь изберется, тогда и они нам будут не нужны, сами сделаем. Беспилотники же сделали, теперь пора производить пилотируемые аппараты.

DİRİLİŞ: Самолеты тоже приобретем у России, к тому же по более низкой цене.

ado: Назло им закроем Инджирлик и создадим российскую военную базу.

vatandaş: Не дадите — не надо, мы уже делаем отечественные дроны.

Yavuz.nl: Что касается обороны, С-400 важнее F-35. Даже Россия, не обладая достаточным количеством боевых самолетов, придает гораздо большее значение системам противовоздушной обороны. Одна ракета сопоставима по стоимости с военным самолетом.

nato kime karşı?: Как я погляжу, после распада СССР странами-мишенями стали Россия и Турция.

Millet: Давайте выйдем из программы F-35, закупим Су-35, станем партнером программы Су-57, откроем русским порты в Хатае, Мерсине, Измире, дадим им авиабазы в Инджирлике и Балыкэсире, посмотрим, как тогда Америка запоет.

Boşverin satmasınlar: Можно с Россией создать оборонную промышленность в этом регионе.

ZaZa23850: Продадите или не продадите, С-400 все равно придут в Турцию. А США смогут засолить F-35 в этот период экономических трудностей.

KORKUT: Сколько вооруженных беспилотников можно создать по цене одного F-35? Сколько из них собьют F-35? Надо подумать.

Vartoli: Если мы делаем лучшие в мире беспилотники, в том числе вооруженные, и истребитель сделаем, нет проблем.

pepe: Тогда пусть вернут наши деньги.

Beykozlu: Вот беда, доллар станет еще выше.