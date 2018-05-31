На конференции Startup Village в «Сколкове» обсудят влияние технологий на человека

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Главными темами VI Международной конференции для предпринимателей Startup Village, которая пройдет в «Сколкове» 31 мая и 1 июня, станет влияние технологий на бизнес, а также тема «суперсапиенс» — как технологии меняют человека в физическом и социальном плане. Об этом сообщил инновационный центр «Сколково».

"Шестая Международная конференция для технологических предпринимателей Startup Village пройдет 31 мая — 1 июня в инновационном центре «Сколково» Деловая программа мероприятия включает в себя более 150 интерактивных сессий и мастер-классов. Будут обсуждаться зарождение технологических трендов, роль искусственного интеллекта, становление новых рынков, интеграция прорывных технологий в бизнес-практику, ключевые тренды в развитии корпоративных инноваций", — говорится в сообщении.

Главная цель конференции — общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в «Сколкове».

Среди участников Startup Village — инноваторы, венчурные инвесторы, представители индустриальных компаний. Конференция предусматривает деловую программу, конкурс стартапов, а также выставку технологических решений инновационных компаний. Ожидается, что на площадке под открытым небом встретятся более 20 тыс. технологических предпринимателей, инвесторов, экспертов и представителей крупных компаний из 80 стран.

Три основных направления

По словам гендиректора АНО «Сколково Форум» Екатерины Иноземцевой, формат Startup предполагает три основных направления. Первое — это конференция, центральной темой которой стала «суперсапиенс». В рамках темы участники обсудят то, как технологии меняют человека в физическом плане — речь пойдет о киборгах, роботах, а также в социальном — социальные связи, коммуникации, взаимодействие.

Кроме того, эксперты и участники конференции обсудят, как технологии меняют нашу планету. В частности, рассмторят проблемы экологии.

Также в рамках деловой программы запланированы обсуждения технологических трендов, роль искусственного интеллекта, становление новых рынков, интеграция прорывных технологий в бизнес-практику, ключевые тренды в развитии корпоративных инноваций.

Технологический конкурс

На Startup Village пройдет конкурс технологических проектов по двум категориям — конкурс проектов ранних стадий и конкурс компаний.

"Участниками первого мероприятия станут начинающие технологические предприниматели. Они будут соревноваться в четырех направлениях: информационные технологии, биомедицина, энергоэффективность и энергосбережение, а также промышленные технологии", — отметили в инновационном центре «Сколково». Победитель конкурса проектов получит 2 млн рублей на развитие проекта.

В конкурсе компаний могут принять участие уже состоявшиеся фирмы, выручка которых составляет не менее 1 млн рублей в год. Лучшие разработки определят по 19 направлениям, среди которых цифровые технологии в бизнесе, производстве, финансах и медиа, цифровое здравоохранение, энергоэффективный транспорт. Главный приз второго конкурса — 5 млн рублей.

Выставка проектов

Третье большое направление Startup Village — это выставка технологий и решений компаний из России и других стран. Как сообщила ранее Иноземцева, выставка расширяется ежегодно — если в прошлом году «выставлялось 150 технологических проектов, то в этом — уже 200». Организаторы предполагают, что и в следующем году выставку необходимо расширять.